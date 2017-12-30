Из почтового отделения в Харькове отпустили часть заложников

По состоянию на 18.10 правоохранителям удалось уговорить мужчину, который забаррикадировался в почтовом отделении возле станции метро «Киевская», отпустить часть заложников. Среди них двое детей и три женщины, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Они сейчас в безопасности.

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов назвал «МедиаПорту» другие цифры: четверо женщин и двое детей. Сколько остаются внутри, ему неизвестно.

В отделе коммуникации ГУНП пояснили, что информация меняется каждую минуту, и пообещали сообщить, когда появятся новые сведения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы.

В почтовое отделение на улице Шевченко сегодня днём пришел мужчина в маске — по предварительной информации, он планировал ограбление. Он забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников. По данным полиции, в помещении было девять взрослых и двое детей.

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МедиаПорт: Новости Харькова и Украины