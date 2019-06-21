Криминал
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21.06.2019 16:31
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Избиение оператора: еще двум мужчинам объявили о подозрении

Избиение оператора: еще двум мужчинам объявили о подозрении

Следователи сообщили о подозрении еще двум лицам, причастным к нападению на видеооператора на территории ТЦ «Барабашово»

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По данным  следствия, 7 июня двое харьковчан на территории торгового центра присоединились к группе людей, которые препятствовали профессиональной деятельности журналиста. Они сначала угрожали оператору насилием, потом преследовали, догнав, начали толкать, а когда мужчина упал на землю, били ногами.

Кроме того, один из подозреваемых поднял видеокамеру пострадавшего и разбил ее.

Подозрение объявлено 21 и 37-летнего мужчинам. 

21-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 37-летнему мужчине - по ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины.

Напомним,  7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между предпринимателями и охраной рынка. В результате конфликта пострадал оператор харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюк. Медики диагностировали у мужчины геморрагический инсульт из-за кровоизлияния в мозг после избиения.

12 июня правоохранители объявили о подозрении  первому подозреваемому в нападении на журналиста, Сергею Козлюку. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. 

Агентство Телевидения Новости

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