Жителька Харківщини запросила в гості чоловіка: той вкрав гроші, прикраси та телефон

У селищі Пісочин Харківського району жінка звернулася до поліції та заявила про зникнення готівки, прикрас і телефону. Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв її 52-річний знайомий, раніше судимий за майнові злочини.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

49-річна жителька Пісочина розповіла, що виявила зникнення грошей та майна. Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили особу зловмисника – 52-річного раніше судимого за майнові злочини місцевого жителя.

Встановлено, що під час випадкового відвідування квартири жертви чоловік дізнався, де саме вона зберігає гроші та ювелірні прикраси. Одного дня, перебуваючи у жінки в гостях, чоловік скористався тим, що господарка відпочивала, обрав момент та скоїв крадіжку ювелірних прикрас, 5 тисяч доларів та мобільного телефону.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости