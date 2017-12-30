К переговорам по освобождению заложников в «Укрпочте» привлекли отца подозреваемого

На месте работает группа «полиции диалога», сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители принимают все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри», — отметил Князев.

В почтовое отделение на улице Шевченко сегодня днём пришел мужчина в маске — по предварительной информации, он планировал ограбление. Он забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников. По данным полиции, в помещении было девять взрослых и двое детей.

К вечеру силовики уговорили мужчину отпустить пять человек — трёх женщин и двух детей.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

За оперативными обновлениями следите на нашем канале в Telegram.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины