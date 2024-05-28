Катували неповнолітнього під час окупації Купʼянщини: судитимуть трьох чоловіків

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків 28 та 33 років за фактами колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) та ще одного 28-річного громадянина за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Троє фігурантів — мешканці Купʼянського району. За даними слідства, 33-річний обвинувачений під час захоплення громади став «заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Своєю чергою, 28-річний обвинувачений обійняв посаду «и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции». Третій фігурант — 28-річний безробітний мешканець Купʼянщини.

В одному з населених пунктів Купʼянського району влітку 2022 року 16-річний хлопець повертався до себе додому. В цей час до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних обвинувачених, які були вдягнені у військову форму.

Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, що була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.

Чоловіки катували та знущались з підлітка: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматись від підлоги. Також фігуранти систематично били дитину, майже не годували, а замість питної води давали технічну.

Вони відправляли хлопця розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами рф, та примушували мити автомобілі російських військових.

Жорстокими діями обвинувачені намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.

Обвинувачених оголошено у розшук, їх судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости