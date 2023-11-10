Катував мирне населення під час захоплення Харківщини: встановлено особу злочинця

Правоохоронці встановили особу чергового російського воєнного злочинця, який знущався над цивільним населенням під час захоплення частини Харківської області.

Ним виявився Самойлов Володимир, уродженець Бєлгородської області, рф, який перебував на території Липецької та Дергачівської громад під час захоплення Харківщини, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Спільно з іншими рашистами він катував цивільне населення, намагаючись примусити їх до співпраці з окупаційною владою та «вибити» інформацію про позиції ЗСУ.

Загарбники силоміць затримували місцевих мешканців та відвозили до облаштованої ними катівні.

Під час допитів окупанти застосовували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, а також через рушник лили на обличчя воду, блокуючи тим самим доступ повітря.

Окупанти не годували людей, а кидали їм на підлогу недоїдки після себе, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Крім того встановлено, що однією з жертв російських терористів був онкохворий цивільний чоловік, у якого найтяжча стадія раку.

Підозрюваний, нехтуючи всім, забив його майже до полусмерті, намагаючись «вибити» інформацію про ЗСУ. Така ненависть до потерпілого була спричинена тим, що його син є українським військовослужбовцем.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Ідентифікація російських військовослужбовців, які причетні до воєнних злочинів на Харківщині, триває.

Агентство Телевидения Новости