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Колаборантка з Харківщини переховувалася від правоохоронців в Одесі

Колаборантка з Харківщини переховувалася від правоохоронців в Одесі

У червні 2022 року 39-річна жителька Куп’янська добровільно стала співпрацювати з ворогом. Жінка обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района», про що було видано відповідний наказ очільника псевдооргану влади.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка приймала заяви від громадян, які звертались за оформленням так званої «матеріальної допомоги» від рф, формувала особові справи і готувала списки співробітників управління псевдоадміністрації, які мало право на отримання «гумдопомоги».

Свої обов’язки підозрювана виконувала до початку вересня 2022 року. Після деокупації, намагаючись уникнути відповідальності, колаборантка перебралась жити в Одесу і думала, що «замела сліди». Однак це не допомогло і у січні цього року жінку викрили правоохоронці.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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