Колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу залишили під вартою: ВАКС не задовольнив апеляцію

4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу на запобіжний захід колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Про це пише Суспільне, передає "Еспресо.Захід".

Суд залишив чинним попереднє рішення — підозрювана перебуватиме під вартою щонайменше до 13 липня 2025 року з можливістю внесення застави у розмірі 112 мільйонів гривень.

Адвокатка Тетяни Крупи Тетяна Видай просила скасувати ухвалу про тримання під вартою та обрати м’якший запобіжний захід. Зокрема, вона зазначила, що рівень ризиків зменшився, а підозра не є настільки обґрунтованою, щоб виправдовувати подальше перебування у СІЗО.

До зали суду також прийшов інший адвокат підозрюваної — Тарас Пошиванюк. Він наполягав, що Крупа вже 8 місяців перебуває у слідчому ізоляторі, що, за його словами, є надто суворим заходом. Захист запропонував альтернативу — домашній арешт у квартирі в Києві поблизу НАБУ, яку нібито вже орендували для контролю за місцем перебування підозрюваної.

Сама Тетяна Крупа також виступила у суді з проханням змінити запобіжний захід на такий, що не передбачає тримання під вартою. Прокурор наполягав на відхиленні апеляції, що зрештою й зробила колегія суддів.

Після оголошення рішення адвокатка Тетяна Видай заявила, що вважає його необґрунтованим, оскільки подальше тримання Крупи у СІЗО фактично є "реальним покаранням ще до завершення досудового розслідування".

Нагадаємо, Крупу підозрюють у незаконному збагаченні — відповідне кримінальне провадження розслідує НАБУ.

Справа родини

У жовтні 2024 року ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина-керівника обласного управління Пенсійного фонду на незаконному збагаченні у великих розмірах.

Вдома у посадовців знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

"Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти", – повідомили тоді у ДБР.

Правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м² в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів. Всі ці статки керівники не були внесені до декларацій.

7 жовтня 2024 року суд заарештував голову МСЕК з Хмельницького Тетяну Крупу, в помешканні якої знайшли мільйони доларів.

Джерело: espreso.tv

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