Комітет ПАРЄ визнав стирання рф української культурної ідентичності елементом геноциду

Комітет культури Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни росії проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації.

Про це повідомила членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Кравчук зазначила, що комітет з питань культури ПАРЄ у Копенгагені одноголосно підтримав її резолюцію "Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру".

ПАРЄ розгляне ухвалення резолюції на своїй червневій сесії. Серед ключових положень документа:

● забезпечити повне відшкодування збитків на основі міжнародного права та гарантувати неповторення руйнувань;

● підвищити обізнаність про те, як пропаганда, колоніальні та неоколоніальні практики, зокрема ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема щодо культурної спадщини;

● передбачити санкції проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконній передачі або торгівлі артефактами, проводить незаконні розкопки або використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних державних установ.

Резолюція закріплює, що росія використовує культурні "чистки" як інструмент війни, щоб заперечити існування іншої культурної ідентичності та стерти історичне коріння, цінності, спадщину, літературу, традиції та мову.

Такі дії є воєнними злочинами та злочинами проти людяності і свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську націю або принаймні її частину, зокрема шляхом знищення української ідентичності та культури, зазначила Кравчук. Це частина кампанії геноциду, яку росія проводить проти українського народу, додала депутатка.

Свій виступ у комітеті Кравчук проілюструвала книгою письменника Володимира Вакуленка, яку надрукувало видавництво Vivat, чия друкарня у Харкові була зруйнована ракетним ударом росії. Володимира Вакуленка вбили російські окупанти. Внаслідок ракетного удару загинула і письменниця Вікторія Амеліна, яка знайшла щоденник Вакуленка в окупації та написала передмову до книги.

"Ця трагічна історія. "Нове розстріляне відродження" – це те, про що моя резолюція. Про те, як зберегти те, що росія намагається зруйнувати, вбити і стерти. Вона про українську культуру, нашу спадщину та ідентичність", – прокоментувала Кравчук.

Джерело: eurointegration.com.ua

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