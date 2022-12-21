Кримінал
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Кремль готував замах на Буданова та Резнікова, – СБУ

Кремль готував замах на Буданова та Резнікова, – СБУ

Про це виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк повідомив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Він розповів, що відносно нещодавно росіяни намагалися вбити начальника української військової розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова.

Це не перша спроба. І зі слів, Малюка, це не єдині цілі. Він сказав, що противник веде полювання на багатьох високопоставлених чиновників України.

Сюди переправили виконавця. До цього вони ставили перевірочне завдання агентурі з ліквідації одного військового, був зроблений контроль. Для початку вони платили $100 000 і ми його затримали, коли він в’їжджав із третьої країни.

Агентство Телевидения Новости

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