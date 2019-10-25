Криминальные разборки по-харьковски: как связаны перестрелка на Клочковской, взрыв на Южном вокзале и убийство депутата РФ

Во время стрельбы на парковке возле супермаркета в Харькове погиб приближенный криминального авторитета "Жоры". Соратник убитого в Москве Жилина Георгий Исаков и его товарищ Владимир Борох находились в кафе в центре "Восторг".

Убитый в перестрелке - Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь.

Перед перестрелкой "Жора" с бандой сидели в кафе, где, судя по всему, между ними началась перепалка. Этот конфликт закончился перестрелкой на парковке.

В то же время специалисты разминируют тело мужчины, который подорвался возле Южного вокзала Харькова.

Около 13:00 возле Южного вокзала правоохранители заметили человека, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев полицейских, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте. На теле обнаружили 3 гранаты. Сейчас проводят разминирование трупа.

"Он пытался кинуть гранату в патрульных. Начал доставать ее и кинул в них, но подорвался сам. Патрульные в него не стреляли. Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по путям, зайти на платформу и прыгнуть в электричку", - сообщили в правоохранительных органах.

В результате взрыва, кроме самого подрывника никто не пострадал.

Как рассказал глава Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, у стрелявшего мужчины, который сбежал с места перестрелки, нашли оружие и гранаты.

"Нападавший скрылся с места преступления на авто. Его преследовала полиция. Авто "Toyota Rav4" он поджег. Полиция преследовала подозреваемого - он был уже ранен. Он видел, что шансов у него не было, достал гранату и подорвал себя. Одежда на этом человеке совпадает с одеждой погибшего на Новой Баварии возле ЮЖД человека", - добавил Сокуренко.

Как рассказал адвокат убитого Бороха Святослав Пархоменко, сегодняшняя перестрелка связана с делом Вороненкова. По его словам, у Бороха в деле застреленного депутата Госдумы РФ был официальный статус – свидетель.

В соцсетях публикуют персональные данные подорвавшегося на гранате. Судя по ним, погибший - Алексей Титов, уроженец Горловки, 1972 года рождения. Информация без подтверждения.

Руководитель Нацполиции в Харьковской области добавил, что автомобиль подорвавшегося мужчины возле супермаркета, где произошла перестрелка, "находился долгое время". "Есть чеки, что он тут находился", - сказал он и добавил, что автомобиль Toyota RAV4 не из Харьковской области, но "он не в угоне и на родных номерах". "Важно выйти на заказчика", - подчеркнул Сокуренко, - Кто убийца мы понимаем".

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