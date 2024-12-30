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Лавров: рф придется отменить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Лавров: рф придется отменить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

"Наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться", - заявил министр иностранных дел россии Сергей Лавров в интервью госагентству РИА "Новости". Такую позицию москвы глава МИД рф аргументировал тем, что США, по его утверждению, "проигнорировали предостережения со стороны россии и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира".

"Решимость в реализации компенсирующих мер", по словам Лаврова, москва продемонстрировала, проведя "испытание в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности "Орешник", удар которой ВС рф нанесли по украинскому городу Днепр в конце ноября. Впоследствии Владимир путин назвал эту атаку ответом на удары Украины по территории россии американскими ракетами ATACMS и HIMARS, а также британскими Storm Shadow.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/47566

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