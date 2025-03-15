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Лісова корупція на Дніпропетровщині: судитимуть ексзаступника голови ОДА

Лісова корупція на Дніпропетровщині: судитимуть ексзаступника голови ОДА

НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА, який прохав надати хабар за виділення приватному товариству лісової ділянки у довгострокове користування.

На початку 2024 року приватне товариство звернулося до ОДА з проханням надати в оренду лісову ділянку площею 19 га для рекреаційної діяльності. Після кількох відмов заступник голови ОДА запропонував посприяти вирішенню питання за 200 тис. дол. США.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3102

Новости портала «Весь Харьков»

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