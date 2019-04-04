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Любителям развлечься грозит серьезный срок за кражу ванн

Любителям развлечься грозит серьезный срок за кражу ванн

Парни украли две металлические ванны со двора 36-летней женщины в поселке Андреевка Балаклейского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. 

По данным полиции, установить личности злоумышленников удалось оперативно. Ими оказались двое жителей поселка - 19 лет и 21 год. Похищенное они сразу отвезли в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратили на развлечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости

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