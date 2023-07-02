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Львівському екссудді, що допоміг росіянам отримати нерухомість у центрі міста, повідомили про підозру.

Львівському екссудді, що допоміг росіянам отримати нерухомість у центрі міста, повідомили про підозру.

(https://www.gp.gov.ua/ua/posts/u-lvovi-povidomleno-pro-pidozru-kolisnyomu-golovi-odnogo-iz-raisudiv-oblasti)

Колишній голова одного з райсудів області незаконно видав судові рішення про визнання права власності на 2 приміщення, орієнтовна вартість яких — близько 6 млн грн.

Згодом нерухомість передали до статутного капіталу товариства, бенефіціарами якого є громадяни рф.

Наразі нежитлові приміщення арештовані та передані в управління АРМА.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34263

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