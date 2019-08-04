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Майже тонну прихованих цукерок прикордонники виявили у рейсовому автобусі

Майже тонну прихованих цукерок прикордонники виявили у рейсовому автобусі

На кордоні з Польщею у рейсовому автобусі правоохоронці знайшли тайники із одягом, алкогольними напоями та продуктами харчування.

Учора в пункті пропуску «Шегині» прикордонники направили на поглиблений огляд автобус «Перемишль-Самбір», який повертався в Україну і за кермом якого перебував 39-річний житель Львівщини.

Відповідно до інформації, яка надійшла від оперативних співробітників прикордонної служби, правоохоронці розпочали перевірку транспортного засобу на предмет обладнання тайниками для прихованого перевезення контрабандних товарів через кордон. В результаті, спільна прикордонно-митна оглядова група в конструктивних порожнинах, під обшивкою салону автобуса виявила значну кількість (понад 3500 штук) предметів одягу різних торгівельних марок, 230 пляшок вина та близько 950 кг солодощів.

Товари та предмети, а також автобус, як засіб контрабанди, вилучено.

Майже тонну прихованих цукерок прикордонники виявили у рейсовому автобусі

Майже тонну прихованих цукерок прикордонники виявили у рейсовому автобусі

Майже тонну прихованих цукерок прикордонники виявили у рейсовому автобусі

Майже тонну прихованих цукерок прикордонники виявили у рейсовому автобусі

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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