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Минздрав Украины разрешил провести вторую бустерную вакцинацию от ковида

Минздрав Украины разрешил провести вторую бустерную вакцинацию от ковида

Минздрав Украины разрешил некоторым категориям населения провести вторую бустерную вакцинацию от ковида. В этот список входят:

● граждане старше 60 лет;

● граждане, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;

● граждане с инвалидностью;

● граждане с иммуносупрессией;

● граждане в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения болезни;

● граждане в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/54688

Новости портала «Весь Харьков»

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