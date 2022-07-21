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Минздрав Украины разрешил провести вторую бустерную вакцинацию от ковида
Минздрав Украины разрешил некоторым категориям населения провести вторую бустерную вакцинацию от ковида. В этот список входят:
● граждане старше 60 лет;
● граждане, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;
● граждане с инвалидностью;
● граждане с иммуносупрессией;
● граждане в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения болезни;
● граждане в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.
Джерело: https://t.me/truexanewsua/54688