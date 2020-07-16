На Харьковщине пенсионеру грозит приговор за распространение запрещенной литературы

Правоохранители разоблачили 73-летнего жителя поселка Песочина в распространении литературы запрещенного содержания.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что пенсионер написал книгу, отдал ее в печать, а затем один экземпляр предоставил одной из библиотек, расположенной в Харькове.

"Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в данном издании отражены имеющиеся языковые признаки разжигания вражды между жителями Украины на языковой, культурной, национальной и идеологической почве", - рассказали в пресс-службе харьковской полиции.

Следователем Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи такие действия наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Агентство Телевидения Новости