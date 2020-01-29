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На Харьковщине производители водки повторно использовали акцизные марки

На Харьковщине производители водки повторно использовали акцизные марки

28 января правоохранители обыскали водочный завод в Харьковской области. Как сообщили в прокуратуре, были обнаружены несколько подпольных помещений, где кустарным способом производилась водка. Изъято 4 тыс. 500 бутылок водки с акцизными марками, полимерные бутылки со спиртом, обрудование.

Уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в Полтаве, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области. В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии правоохранителей должностные лица частного акционерного общества и двух ООО повторно вводили в обращение марки акцизного налога. Санкция статьи предусматривает лишения свободы на шесть лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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