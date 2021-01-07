Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:00
Просмотров: 64

На Харьковщине задержали россиянина, который пытался подкупить пограничника

На Харьковщине задержали россиянина, который пытался подкупить пограничника

На Харьковщине правоохранители задержали россиянина, который пытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы, предложив ему взятку в размере 400 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Уголовное производство по ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» было начато по сообщению, внесенному в ЕРДР еще в ноябре 2020 года.

Пограничник отдела «Ольховатка» Харьковского отряда, который должен получить взятку за содействие в незаконном перемещении товаров через государственную границу из России в Украину и наоборот, сразу же сообщил сотрудникам внутренней и собственной безопасности о полученном предложении неправомерной выгоды, поэтому правоохранители организовали наблюдение и сбор информации о правонарушителе.

Взяткодателя задержали 5 января в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 