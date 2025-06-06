На Харківщині депутат не задекларував будинок та авто: що вирішив суд

Харківський апеляційний суд залишив у силі рішення щодо визнання депутата Кегичівської селищної ради винним у корупційному правопорушенні. Посадовець приховав майно на понад 770 тисяч гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що депутат Кегичівської селищної ради своїми діями порушив вимоги фінансового контролю, передбачені ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При поданні щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 і 2023 роки посадовець зазначив недостовірні відомості на загальну суму 771017 гривень.

Зокрема, він не вказав дані про житловий будинок, у якому проживав упродовж звітного періоду та який належить на праві власності члену його родини, а також не зазначив вартість транспортного засобу, яким володіє.

Постановою Кегичівського районного суду Харківської області депутата визнано винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу.

Не погодившись з таким рішенням суду, правопорушник оскаржив його в апеляційному порядку. Однак суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури і залишив рішення районного суду в силі.

Тепер відомості про порушника, якого притягнуто до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, будуть внесені до електронної бази даних «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення».

Агентство Телевидения Новости