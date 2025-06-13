На Харківщині жінка напала на поліцейських, коли ті хотіли перевірити документи в її знайомого

У місті Златопіль на Харківщині жінку затримали за опір працівникам поліції під час перевірки документів. Вона розпилила газовий балон в обличчя правоохоронцям, намагаючись завадити затриманню чоловіка, який перебуває в розшуку.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інцидент стався 11 червня у місті Златопіль під час патрулювання поліцейськими населеного пункту. Правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів. Він перебував у компанії жінки.

У ході перевірки з’ясувалося, що 50-річний громадянин перебуває у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що підпадає під адміністративне правопорушення, передбачене ст. 210-1 КУпАП.

Надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи, чоловік відмовився. Йому запропонували проїхати до територіального центру комплектування для складання відповідного адміністративного протоколу.

«У цей момент жінка, яка перебувала разом із чоловіком, почала активно чинити опір правоохоронцям. Вона дістала зі свого рюкзака газовий балон та розпилила вміст в обличчя працівникам поліції», – йдеться в повідомленні.

Жінку було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі внесли відомості про подію до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Агентство Телевидения Новости