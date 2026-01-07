Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:49
Просмотров: 115

На Харківщині під час святкуванні новорічних свят у жінки викрали золоті прикраси

На Харківщині під час святкуванні новорічних свят у жінки викрали золоті прикраси

Викрав золоті прикраси під час святкуванні новорічних свят: поліцейські Чугуївщини повідомили про підозру чоловіку у вчиненні злочину.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.  До Чугуївського РУП звернулася 38-річна місцева жителька із заявою про викрадення золотих сережок з оселі її подруги, де компанія святкувала Новий рік.

Поліцейські встановили, що до кримінального правопорушення причетний 30-річний житель Одеської області, який раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Наразі чоловік тимчасово проживає на території Чугуївського району. 

Працівники поліції розшукали зловмисника та вилучили у нього викрадені ювелірні вироби. Після проведення необхідних слідчих дій майно буде повернуто законній власниці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 