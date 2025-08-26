Кримінал
На Харківщині посадовець ЗСУ вимагав 2,5 тис. доларів з демобілізованого військового

У Харківській області затримали посадовця ЗСУ, який вимагав 2500 доларів за сприяння у поновленні демобілізованого військовослужбовця на службі та переведенні його до підрозділу БпЛА. Чоловіка спіймали під час отримання грошей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Посадовець, який обіймав посаду начальника служби військової техніки одного з підрозділів Збройних сил України, використовуючи свій вплив на інших посадових осіб, вимагав гроші за допомогу демобілізованому військовослужбовцю з поновленням на службі та переведенням до підрозділу БпЛА.

Під час отримання коштів 44-річного чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку його автомобіля правоохоронці вилучили грошові кошти та мобільний телефон.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

