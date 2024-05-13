На Харківщині в двох жителів селища вилучили майже 100 кг артилерійського пороху

В Ізюмському районі Харківської області кінологи 5 Слобожанської бригади НГУ під час перевірки двох домоволодінь виявили майже 100 кг артилерійського пороху.

Заходи з протидії протизаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки проводилися разом з представниками інших правоохоронних структур, повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

Як зазначив начальник кінологічної служби бригади на позивний К-9, це найбільша партія, яка була виявлена кінологами протягом цього року. Нагадаємо, у квітні на блок-постах кінологи бригади разом зі своїми пухнастими побратимами запобігли ввезенню до Харкова 38 кг вибухових речовин.

Як зазначив офіцер з позивним К-9, артилерійський, або, як його ще називають, «трубчастий порох», є дуже небезпечним – це палички, схожі на бенгальський вогник, які використовуються для відстрілу артилерійських снарядів.

«На відкритому повітрі пороховий заряд горить контрольовано через малий тиск. Однак у закритому просторі є вибухонебезпечним. Використання навіть двох одиниць може призвести до детонації через стрімке виділення теплової енергії та газоподібних продуктів», – пояснив офіцер.

На подвір’ї одного з мешканців села, чоловіка 1969 р. н., службовий собака Ерік виявив 76 кг 800 г артилерійського пороху, одну гранату Ф1, 440 набоїв калібру 7,62 та два постріли для ручного гранатомету.

А через декілька годин службовий собака Мальта на подвір’ї мешканки селища, жінки 1989 р. н., знайшов 21 кг 580 г трубчастого пороху, 13 кг 890 г танкового пластиду, три універсальні запали, 3 штик-ножі, два постріли для ручного гранатомету та 8 гранатометних пострілів ВОГ-17М калібру 30 мм – модернізованого варіанту ВОГ-17А зразка 1971 року.

За даними випадками правоохоронними органами порушені дві кримінальні справи за ст. 263 ККУ – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости