На Харківщині виявили 18 катівень

«Проведено понад 1,5 тисячі оглядів місць вчинення воєнних злочинів на Харківщині. У ході відпрацювання звільнених населених пунктів поліцією виявлено 18 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували наших громадян. Приміщення цих катівень вже оглянуті, докази воєнних злочинів зафіксовані і зібрані», – заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв, повідомляє «Українська правда».

Нацполіція створила реєстр військовослужбовців РФ та незаконних збройних формувань окупантів, що були на Харківщині. До цього реєстру вже внесли понад тисячу осіб, чиї особи встановлено – відомі їхні прізвища, позивні та фотографії.

Наразі поліція за цими особами працює з місцевими жителями, які були в окупації.

Пантелєєв запевнив, що кожного військового злочинця буде встановлено, а його провину доведено.

Правоохоронці відпрацювали понад 2 тисячі осіб на предмет колабораційної діяльності.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Нацполіції розпочали понад 1400 кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності. У рамках цих кримінальних проваджень 235 особам повідомили про підозру. 138 обвинувальних актів уже передано до суду – на зловмисників чекає відповідне покарання.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі поліції розпочали понад 34 тисячі кримінальних проваджень за фактами військових злочинів, скоєних російськими окупантами, учасниками незаконних збройних формувань “Л/ДНР” та приватних військових формувань Росії.

За словами Пантелєєва, значну частину з них поліція фіксувала під час відпрацювання звільнених територій Київської, Житомирської, Сумської та Чернігівської областей. Наразі зусилля правоохоронців зосереджені на фіксації злочинів на території Харківської області.

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