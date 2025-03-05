На Харківщині виявили чорного лісоруба, який пропонував поліції хабаря

Слідчі повідомили про підозру мешканцю Зміївщини, який намагався дати хабар поліцейським, щоб уникнути відповідальності.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Наприкінці лютого під час патрулювання у селі Таранівка екіпаж сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 Чугуївського РУП помітив автомобіль із явними технічними несправностями.

На законну вимогу поліцейських зупинитися водій кинув транспортний засіб та втік на територію приватного домоволодіння. Під час огляду авто правоохоронці виявили деревину без жодних дозвільних документів.Коли чоловік повернувся, він спробував домовитися з поліцейськими, запропонувавши спочатку 10 000 гривень, а згодом піднявши суму до 15 000 гривень задля уникнення фіксації порушення та відповідальності.

Поліцейські відмовилися від пропозиції неправомірної вигоди, попередили порушника про кримінальну відповідальність та задокументували правопорушення.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.Поліція попереджає, що пропозиція неправомірної вигоди правоохоронцям є кримінальним злочином і тягне за собою серйозні правові наслідки.

Агентство Телевидения Новости