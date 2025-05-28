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На Харківщині викрили колаборанта, який в Боровій охороняв «адміністрацію» окупантів

На Харківщині викрили колаборанта, який в Боровій охороняв «адміністрацію» окупантів

Житель селища Борова Ізюмського району Харківської області під час захоплення населеного пункту збройними силами рф добровільно працевлаштувався до окупаційної адміністрації на посаду «охоронця».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборант займався перевіркою документів відвідувачів псевдоустанови і забезпечував контрольно-пропускний режим.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 22-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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