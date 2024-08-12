На Харківщині викрито чоловіка: співпрацював з окупантами

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 49-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний — офіційно ніде не працевлаштований мешканець Куп’янська. За даними слідства, під час окупації міста російськими військовими чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

Колаборант проводив дослідчі перевірки за повідомленнями про кримінальні правопорушення у відповідності до законодавства держави-агресорки, проводив огляди місць подій, виносив відповідні постанови, порушував кримінальні справи, брав участь у здійсненні досудових розслідувань, а також виконував інші функції.

Після деокупації підозрюваний втік і наразі переховується від українських правоохоронців. Наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости