На Харківщині затримали підозрюваного в крадіжці: чоловік виніс з магазину спиртне та харчі

Слідчі поліції Харківщини повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району у скоєнні крадіжки та грабежу.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними правоохоронців, зловмисник намагався непомітно винести з магазину спиртні напої та харчові продукти. Коли його викрили, почав тікати. Екіпаж поліції охорони затримав зловмисника неподалік від місця скоєння злочину.

Встановлено, що 34-річний місцевий мешканець вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що порушник причетний ще до одного аналогічного злочину у місті Чугуїв.

27 травня слідчий повідомив чоловіку про підозру у скоєнні крадіжки та грабежу.

Агентство Телевидения Новости