На Харківщині затримали псевдоволонтерів, які завозили авто під видом «гуманітарки»

Відразу декілька випадків ввезення на митну територію України транспортних засобів Hyundai та Mitsubishi у якості гуманітарної допомоги, але які йшли потім на продаж, виявили в Харківській митниці у взаємодії з СБУ в Харківській області.

Про це повідомляє Харківська митниця.

Згідно поданих громадянами України та Грузії документів до митного оформлення, одержувачем автомобілів був один з харківських благодійних фондів. Але вказані транспортні засоби до фонду не доїхали, натомість були передані стороннім особам, і в подальшому продані за грошові кошти цивільним громадянам.

У зв’язку з тим, що «псевдоволонтери» завозили автомобілі у якості гуманітарної допомоги, то відповідно до чинного законодавства України це було зроблено без сплати митних платежів. Згідно висновку Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, переданого Службою безпеки до митниці, вартість двох автомобілів складає близько півмільйона гривень.

Таким чином, в діях громадян вбачається порушення митних правил, а саме: використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги, що призвело до ухилення від сплати митних платежів на загальну суму майже 400 тис грн. (рівень оподаткування легкових транспортних засобів громадян залежить від їх вартості, стану, року виробництва, типу та об’єму двигуна тощо).

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України.

Агентство Телевидения Новости