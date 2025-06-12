На Харківщині затримали учасників злочинного угрупування: вимагали гроші за вигаданий борг

Вимагали 100 тисяч гривень за неіснуючий борг: на Харківщині поліція затримала злочинців.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровської області вступили у змову з метою особистого збагачення. Вони висунули вимогу потерпілому передати 100 тисяч гривень неіснуючого боргу. Погрожуючи зброєю та розголошенням особистої інформації, зловмисники намагалися психологічно тиснути на чоловіка.

Про незаконні дії осіб до поліції повідомив 23-річний харківʼянин. У ході проведення спецоперації працівники управління карного розшуку, Берестинського районного відділу поліції, за силової підтримки ППОП ГУНП в Харківській області задокументували факт передачі грошових коштів фігурантам та затримали їх відповідно до статті 208 КПК України.

З місця події вилучено докази, що підтверджують їхню причетність до злочину.

Слідчі Берестинського райвідділу поліції повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Агентство Телевидения Новости