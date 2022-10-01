На Одещині СБУ викрила мережу Telegram-каналів, які доповідали про наслідки обстрілів дронами-камікадзе

Адміністратори регіональної проросійської мережі, створювали антиукраїнський та деструктивний контент, розміщували фото та відео місцевості з наслідками повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами і дронами-камікадзе. Про це повідомляє інформаційне агентство «Юг.Today» з посиланням на Управління СБ України в Одеській області.

Правоохоронці встановили адміністраторів мережи. За місцями їхнього мешкання вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Під час огляду вилученої техніки оперативники СБУ встановили також осіб, які за гроші надавали фото та відео наслідків ворожих ударів для публікації.

Наразі тривають заходи із встановлення інших причетних осіб та деанонімізації «активних» користувачів каналів. Правоохоронці перевіряють причетність спецслужб рф до деструктивної діяльності адміністраторів та власників ресурсів.

СБУ вкотре закликає українців дотримуватися правил інформаційної безпеки під час війни і не публікувати інформації, яка може допомогти ворогові.

Джерело: yug.today

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