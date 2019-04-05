На Салтовке националисты и полиция "накрыли" наркопритон

Вчера, 4 апреля, представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" совместно с правоохранителями пресекли деятельность наркопритона на улице Гвардейцев-Широнинцев, 59.

Так, кроме средств для изготовления наркотиков, в квартире былаи найдена сепаратистская символика - георгиевские ленты и флаг ДНР.

Помимо того, что изготовители запрещенных веществ не только травят харьковчан, они еще и оказались сторонниками «русского мира».

Агентство Телевидения Новости