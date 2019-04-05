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На Салтовке националисты и полиция "накрыли" наркопритон
Вчера, 4 апреля, представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" совместно с правоохранителями пресекли деятельность наркопритона на улице Гвардейцев-Широнинцев, 59.
Так, кроме средств для изготовления наркотиков, в квартире былаи найдена сепаратистская символика - георгиевские ленты и флаг ДНР.
Помимо того, что изготовители запрещенных веществ не только травят харьковчан, они еще и оказались сторонниками «русского мира».
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