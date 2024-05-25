На сім років відправили за ґрати помічника окупаційної адміністрації, якого затримали на звільнених територіях Харківщини

За матеріалами Служби безпеки отримав вирок колаборант, який співпрацював з рф у період захоплення частини Харківської області та обійняв посаду помічника окупаційної адміністрації.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Влітку 2022 року 47-річний мешканець Куп’янського району добровільно підписав так званий трудовий договір з представниками окупаційної влади. Чоловік зайняв посаду «виконуючого обов’язки помічника начальника Дворічанського територіального управління Куп’янської військово-цивільної адміністрації Харківської області».

Обіймаючи цю псевдопосаду, зловмисник вирішував соціально-побутові питання мешканців с. Кам’янка Куп’янського району Харківської області. Він давав розпорядження з благоустрою населеного пункту, організовував забезпечення мешканців села дровами та видачу їм грошових коштів у розмірі 10000 рублів рф, після чого збирав відомості про отримання зазначених коштів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні минулого року на звільнених територіях області. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), та призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Агентство Телевидения Новости