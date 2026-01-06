Кримінал
Сегодня 11:15
На Тернопільщині чоловік «злив» інтимне відео колишньої дружини, коли дізнався про її нові стосунки — йому загрожує в’язниця

На Тернопільщині чоловік «злив» інтимне відео колишньої дружини, коли дізнався про її нові стосунки — йому загрожує в’язниця

Слідчі встановили, що фігурант створив фейковий акаунт і розповсюджував відео — йому загрожує до 5 років ув’язнення.

На Тернопільщині чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення за поширення інтимного відео колишньої дружини. Про це повідомляє обласна поліція.

До правоохоронців із заявою звернулася 22-річна жінка. Вона повідомила, що її колишній чоловік поширює у соціальних мережах відео інтимного змісту за її участю.

У ході перевірки слідчі встановили, що чоловік спочатку шантажував потерпілу забороненим контентом, а згодом, дізнавшись, що вона перебуває у нових стосунках, створив фейкову сторінку в соцмережах від імені її нового чоловіка. Саме через цей акаунт він почав поширювати еротичне відео.

Під час досудового розслідування фігурант визнав свою провину.

Слідчі інкримінують чоловікові частину 2 статті 301 (розповсюдження порнографічного відео) Кримінального кодексу України. Якщо мистецтвознавча експертиза підтвердить, що відепродукція містить заборонений контент, то за вчинене чоловік може потрапити за ґрати на 5 років.

Наразі досудове розслідування триває.

Джерело: sud.ua

Перейти к списку новостей

