На виході із СІЗО ДБР повторно затримало ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП

● Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

● Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

● Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

● Нагадаємо, що проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту.

● Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

● Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри:

☑️ у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

☑️ у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

☑️ в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

● Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

● Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.

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Джерело: https://t.me/DBRgovua/4410

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