НАБУ подало новый иск против Гладковского, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в суд с очередным требованием привлечь президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов НАБУ.

Об этом заявляет адвокат Гладковского Руслан Волынец.

Как сообщается на сайте корпорации "Богдан", Волынец называет новое дело против своего подзащитного безосновательным и расценивает его как очередное свидетельство политически мотивированного преследования.

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленные законом порядки и сроки о причинах невозможности прибытия в определенные ими день и время", - отметил он.

Адвокат напомнил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае, а не за день до допроса, о чем свидетельствует дата покупки билетов на самолет.

По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Корпорация "Богдан" также сообщает, что уведомила послов стран "Большой семерки" о продлении политически мотивированных действий и необоснованных обвинений в адрес Гладковского и предприятий, входящих в состав корпорации.

Как сообщалось, 17 октября Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь" детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Детективы НАБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами НАБУ. Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд. Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог.

Агентство Телевидения Новости