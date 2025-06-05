Найбільшу кіберзагрозу для Німеччини становлять проросійські та антиізраїльські хакери – звіт

Торік Німеччина зазнала 131 391 кіберзлочину, ще 201 877 порушень скоєні з-за кордону або з невідомого місця, пише (https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/pro-russian-anti-israeli-hackers-pose-biggest-cybercrime-threats-germany-2025-06-03/) Reuters з посиланням на звіт Федерального управління боротьби зі злочинністю (BKA).

Цілями проросійських або антиізраїльських кіберзлочинців здебільшого ставали державні й федеральні установи, а однією з основних загроз є віруси, які копіюють і шифрують дані, а тоді вимагають гроші за відновлення доступу, йдеться у матеріалах ВКА.

Загалом у 2024 році від цих кібератак постраждали 950 німецьких компаній та інституцій, а цифрова асоціація Bitkom зазнала 178,6 мільярда євро збитків.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, уряд розширить спроможності органів влади для боротьби з кіберзлочинністю і запровадити вищі стандарти безпеки для компаній.

Джерело: https://t.me/spravdi/47088

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