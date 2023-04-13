Накупив товарів на 90 тисяч гривень: поліція викрила чоловіка у крадіжці банківської картки

Зловмисник знайшов картку на вулиці. Тривалий час користувався нею. Власник картки – чоловік з обмеженими можливостями лише через місяць зрозумів, що відбувається.

Наприкінці минулого року до чергової частини Харківського районного управління № 3 звернувся харків’янин із повідомленням про те, що у нього невідома особа викрала банківську безконтактну картку і постійно купує різні товари в магазинах міста.

Працівники відділу кримінальної поліції районного управління встановили, що зловмисник робить покупки у великих супермаркетах міста. Приходить до магазинів до 8 разів на день і обов’язково щось купує, розраховуючись банківською карткою.

Вивчення записів з камер відеоспостереження та роздруківок транзакцій дозволили правоохоронцям встановити особу зловмисника. Ним виявився уродженець міста Мукачево Запорізької області, 1979 року народження, який раніше вже мав судимість за подібні злочини. На час затримання він вже встиг придбати товарів на суму більш ніж 90 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Агентство Телевидения Новости