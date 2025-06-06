Охочі приходили до хати вживати наркотичні засоби: на Харківщині ліквідували наркопритон

У селищі Сахновщина поліцейські ліквідували діяльність наркопритону.

Про це повідомляє поліція Харківської області. У ході досудового розслідування встановлено, що протягом декількох місяців місцевий мешканець облаштував у своєму будинку місце для систематичного вживання заборонених речовин.

Чоловік дозволяв наркозалежним особам приходити до помешкання, де вони вживали наркотичні засоби.

Поліцейські відділення поліції №1 Берестинського районного відділу поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисника та вилучили саморобний пристрій для куріння, недопалок із залишками наркотичної речовини та паперовий згорток із канабісом.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Досудове розслідування завершене, матеріали кримінального провадження скеровані до суду.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Агентство Телевидения Новости