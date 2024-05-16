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Окупанти відповідатимуть за вчинені звірства проти українців

Окупанти відповідатимуть за вчинені звірства проти українців

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Харківська обласна прокуратура почала розслідування випадків розстрілів місцевих мешканців та волонтерів російськими окупантами у зоні бойових дій на півночі Харківщини.

▶️ Скрізь, куди приходять російські окупанти, починається терор, катування і вбивства українців. російська окупація несе пряму загрозу населенню України.

▶️ Для порятунку місцевого населення від російських обстрілів та небезпек окупації влада України здійснює організовану евакуацію із зони бойових дій.

▶️ Закликаємо волонтерів, які допомагають місцевим з евакуацією, узгоджувати свої дії з поліцією та військовою адміністрацією для уникнення загрози життю і здоров’ю.

▶️ Усі російські злочини розслідуються, особи причетних до їх скоєння – встановлюються, а їхнім вчинкам дається юридична оцінка.

▶️ Оборона та визволення населених пунктів України від російських загарбників передусім відповідає інтересам їхніх мешканців. Ми не залишимо наших співгромадян на поталу ворогу.

Джерело: https://t.me/spravdi/38646

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