Окупанти відповідатимуть за вчинені звірства проти українців

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Харківська обласна прокуратура почала розслідування випадків розстрілів місцевих мешканців та волонтерів російськими окупантами у зоні бойових дій на півночі Харківщини.

▶️ Скрізь, куди приходять російські окупанти, починається терор, катування і вбивства українців. російська окупація несе пряму загрозу населенню України.

▶️ Для порятунку місцевого населення від російських обстрілів та небезпек окупації влада України здійснює організовану евакуацію із зони бойових дій.

▶️ Закликаємо волонтерів, які допомагають місцевим з евакуацією, узгоджувати свої дії з поліцією та військовою адміністрацією для уникнення загрози життю і здоров’ю.

▶️ Усі російські злочини розслідуються, особи причетних до їх скоєння – встановлюються, а їхнім вчинкам дається юридична оцінка.

▶️ Оборона та визволення населених пунктів України від російських загарбників передусім відповідає інтересам їхніх мешканців. Ми не залишимо наших співгромадян на поталу ворогу.

Джерело: https://t.me/spravdi/38646

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