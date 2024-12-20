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Он не готов к компромиссам

Он не готов к компромиссам

Многие вырезают часть цитаты и дают "Политика - и есть искусство компромиссов", но игнорируют вторую часть.

А в ней он в 764-й раз завёл пластинку о Стамбульских соглашениях, мол, Украина была готова, но приехал Борис Джонсон и запретил.

То есть диалог по сути звучал так:

- На какие компромиссы вы готовы пойти?

- На Стамбульские соглашения.

Ещё раз напомню, что Стамбульские соглашения не были компромиссом для Украины, они были капитуляцией для Украины.

Стамбульские соглашения предусматривали сокращение украинской армии до 85 тысяч человек, отказ от западных вооружений, отказ от вступления в НАТО, запрет на любые гарантии безопасности, невозможность помощи Украине со стороны НАТО без разрешения россии и т.д...

Ни о каком сокращении украинской армии не может идти речь в реальных переговорах, ВСУ - это главная и на сегодня пока единственная гарантия безопасности Украины.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16811

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