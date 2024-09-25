Ошукали військовослужбовців: на Харківщині поліція викрила групу шахраїв

Зловмисники в мережі інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих автомобілів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

З початку року до районного відділу поліції звернулись четверо військовослужбовців із повідомленням про шахрайські дії щодо продажу автомобілів.

Як з’ясували поліцейські, продавці домовлялись в телефонній розмові з покупцями про продаж автівок та повідомляли про необхідність внесення повної оплати. Після отримання грошей, продавці переставали виходити на зв’язок, а отримані кошти використовували на власні потреби.

Працівники сектору кримінальної поліції районного відділу поліції встановили зловмисників. Ними виявились мешканці Лозівського району 24 та 27 років.

24 вересня працівники Лозівського РУП провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучені речові докази шахрайської діяльності: телефони та комп’ютерну техніку, мобільні термінали, за допомогою яких здійснювалось висвітлення оголошень щодо продажу автомобілів, сім-картки, банківські картки та незаконно здобуті гроші.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюється причетність підозрюваних до аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости