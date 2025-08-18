Кримінал
Сегодня 10:51
Підробіток на контрабанді не вдався: закарпатець втратив автобус вартістю майже 5 млн грн (ВІДЕО)

Прикордонники Мукачівського загону запобігли незаконному переміщенню до Румунії тютюнових виробів.

У пункт пропуску «Дякове» на виїзд з України прибув автобус марки Van Hool під керуванням 45-річного громадянина України.

За допомогою інноваційної системи зворотного розсіювання рентгенівського випромінювання «Videray» в багажному відсіку транспортного засобу спільна оглядова група у складі співробітників Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону та митників виявила 1150 пачок сигарет різних марок без акцизного податку.

В такій спосіб водій автобуса планував «підзаробити» на контрабанді, котру оцінили у понад 153,5 тис. грн.

Тютюнові вироби та транспортний засіб в українця вилучили. Вилучений автобус оцінили майже у 5 млн грн.

