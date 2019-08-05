Пенсионерка отдала мошеннику почти 16 тысяч долларов сбережений для «спасения» дочери

84-летняя харьковчанка отдала мошеннику свои сбережения, думая, что спасает свою дочь от уголовной ответственности.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 июля около 19:00 на городской телефон пенсионерки с неустановленного номера позвонил неизвестный и представился прокурором. Мужчина сообщил, что дочь женщины попала в ДТП, и за «положительное решение вопроса» нужны деньги.

Через час возле квартиры по месту жительства женщина передала неизвестному мужчине деньги в сумме 14 000 долларов США и 47 000 гривен.

Следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сейчас личность злоумышленника устанавливает полиция.

Агентство Телевидения Новости