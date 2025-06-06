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Погрожував матері розправою: у Харкові юнаку винесли заборонний припис

Погрожував матері розправою: у Харкові юнаку винесли заборонний припис

У Харкові юнак вчиняв психологічне насильство та погрожував матері фізичною розправою.

Потерпілій була надана допомога, повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що юнак вчинив сварку із матір’ю та нецензурно висловлювався у її бік.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 2 прийняли у потерпілої письмову заяву, ознайомили з її правами та вручили відповідні пам’ятки.

Після проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства щодо юнака був винесений терміновий заборонний припис, який забороняє порушнику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Поліцейські попередили порушника про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису, а також про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости

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