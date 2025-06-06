Погрожував матері розправою: у Харкові юнаку винесли заборонний припис
У Харкові юнак вчиняв психологічне насильство та погрожував матері фізичною розправою.
Потерпілій була надана допомога, повідомляє поліція Харківської області.
Встановлено, що юнак вчинив сварку із матір’ю та нецензурно висловлювався у її бік.
Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 2 прийняли у потерпілої письмову заяву, ознайомили з її правами та вручили відповідні пам’ятки.
Після проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства щодо юнака був винесений терміновий заборонний припис, який забороняє порушнику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.
Поліцейські попередили порушника про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису, а також про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.