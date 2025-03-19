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Поліцейські Харківщини оголосили про підозру чоловіку у вчиненні домашнього насильства

Поліцейські Харківщини оголосили про підозру чоловіку у вчиненні домашнього насильства

49-річний мешканець Берестинського району систематично здійснював психологічний тиск на власну дружину, принижував її та погрожував фізичною розправою.

Це тривало майже рік, повідомляє поліція Харківської області.

Потерпіла неодноразово зверталася по допомогу до правоохоронців. Поліцейські реагували на кожен виклик і щоразу притягували правопорушника до адміністративної відповідальності.

Проте ситуація загострилася та стала загрозливою для життя жінки. У зв’язку з цим поліцейські розпочали кримінальне провадження. Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні дій, передбачених ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.

Досудове розслідування завершене. Найближчим часом обвинувальний акт буде передано до суду.

Поліція Харківщини закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства та своєчасно звертатися по допомогу. У разі загрози життю чи здоров’ю слід негайно телефонувати на 102

Агентство Телевидения Новости

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