Полицейских, которые ездили на ворованной машине, отстранили от службы

Его красную «Мазду» дерзко похитили прямо из-под дома еще летом. И четыре месяца он самостоятельно ее искал, смотрел камеры видеонаблюдения на заводах или заправках, чтобы знать, в какую сторону перегоняют его машину.

Максим Шкварко долго работал, чтобы купить именно эту машину, отдал за нее 20 000 долларов и за один вечер потерял. Все, что удавалось узнать о местонахождении «Мазды», владелец авто передавал следователем, впрочем, безрезультатно.

И когда мужчина решил выкупить свое же авто, ему прислали кучу фото, по которым стало понятно, что его машина теперь в Харькове. А ездят на ней два брата, и что самое интересное, рассказывает Максим, оба они - правоохранители. Владелец авто говорит, что хотел просто забрать машину и не поднимать скандал, но не получилось.

Максим Шкварко, владелец угнанного автомобиля

Просто забрать свою машину и уехать, но он мне сказал, ну , так как-то, мельком, он сказал "ты что мне предлагаешь попасть в деньги?". Я говорю: да, слушай, говорю, типа я попал в двадцатку долларов, ты там, говорю, как мент купил её по-любому - за трёшку. Он как бы не думал, что придут с самых верхов, вот, и он немного испугался и растерялся и начал говорить, что он типа якобы взял у друга, номер телефона записал в блокноте, а блокнот потерял.

И теперь, когда дерзкая кража получила огласку, Максим переживает, что его «Мазду» просто уничтожат как доказательство.

Максим Шкварко, владелец угнанного автомобиля

И когда я пошел к журналистам, я уже знал, что машины уже - всё, ну она будет, ну, утоплена, сожжена. Но, конечно, как у любого человека есть такое выражение "Надежда умирает последней", конечно, у меня есть надежда, что она где-то стоит, и они боятся её разбирать. Потому что дело набрало такого резонанса, что знают все генералы, генеральный прокурор знает.

Сейчас же мужчина уже работает над тем, чтобы процент угонов машин как в Киеве, так и по всей стране снизился. И даже хочет приобщиться к улучшению законодательства в этом вопросе.

В Харькове же, после того как 25 октября Максим написал заявление в следственное управление областного главка харьковской полиции, в котором сообщил, что харьковские правоохранители ездят на его похищенной машине, было назначена служебная проверка. А двух сотрудников полиции, которые пользовались похищенным авто, от выполнения служебных обязанностей временно отстранили.

Игорь Гармаш, следователь СУ ГУНП в Харьковской области

Також за неналежне реагування на звернення громадян на час перевірки відсторонений від виконання службових обов'язків начальник міського відділу поліції, у підпорядкуванні якого знаходився один з поліцейських. Як керівник, що несе персональну відповідальність за стан дисципліну у підрозділі. також за вказаним фактом, викладеним у заяві потерпілого, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Харківській області відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом приховування злочину.

Данное уголовное производство будет вести государственное бюро расследований, а ход выяснения обстоятельств руководитель областного полицейского главка будет контролировать лично.

Агентство Телевидения Новости