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Полиция Норвегии задержала бывшего командира ЧВК «Вагнер»
Андрей Медведев приехал ночью в заброшенный посёлок Гренсе-Якобсэльве и попытался пересечь границу с россией.
Напомним, в январе 2023 года наемник бежал в Норвегию и попросил там политического убежища.
Адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес считает, что его клиента просто неправильно поняли: экс-вагнеровец лишь хотел найти то место, где пересёк границу в январе и совсем не собирался покидать страну.
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Джерело: https://t.me/u_now/113128