Полиция Норвегии задержала бывшего командира ЧВК «Вагнер»

Андрей Медведев приехал ночью в заброшенный посёлок Гренсе-Якобсэльве и попытался пересечь границу с россией.

Напомним, в январе 2023 года наемник бежал в Норвегию и попросил там политического убежища.

Адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес считает, что его клиента просто неправильно поняли: экс-вагнеровец лишь хотел найти то место, где пересёк границу в январе и совсем не собирался покидать страну.

Верим?

Джерело: https://t.me/u_now/113128

Новости портала «Весь Харьков»